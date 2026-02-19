Daniel Fernández, nou president del Gremi d'Editors de Catalunya

Carlos Luján - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 19 febr. (EUROPA PRESS) -
L'editor d'Edhasa, Daniel Fernández, ha guanyat les eleccions del Gremi d'Editors de Catalunya amb el 73,68% dels vots emesos, davant el 26,32% de la candidatura encapçalada per Roman de Vicente, ha informat el gremi en un comunicat.
La junta directiva que gestionarà el gremi per al període 2026-2029 està formada a més per Patrici Tixis (Planeta) com a vicepresident primer --en l'anterior període era president--, Patxi Beascoa (Penguin Random House) com a vicepresident segon i Oriol Magrinyà (Editorial Barcino i president d'Editors.cat) com a vicepresident tercer.
Com a secretari hi haurà Antonio Garrido (Edebé); Frederic Rahola serà tresorer (Editorial Teide), i Leopold Blume (Naturart) serà el comptador.
La junta també tindrà com a vocals Fernanda Castillo (Anagrama), Maite Ciruela (Folioscopio), Aurora Cuito (Libros del Asteroide), Luisa Gutiérrez (Barcanova), Eva Jiménez (Flamboyant), Xavier Mallafré (Abacus Futur), Joaquim Palau (Arpa Editores), Emili Rosales (Grup 62), Oscar Valiente (Norma) i Lluís Zendrera (Joventut).
Com a vocals cooptados que s'incorporaran a la junta hi figuren Alexandre Amat (Profit Editorial), Joaquim Álvarez de Toledo (Planeta de Agostini Profesional y Formación), Antoni Comas (Tibidabo), Jordi Ferré (Cossetània Editorial i expresident d'Editors.cat), Ilya Pérdigo (Clandestina Editorial i expresident d'Editors.cat) i Joan Sala (Comanegra).