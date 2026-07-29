Daniel Fernández, nou president de la Cambra del Llibre de Catalunya

BARCELONA 29 jul. (EUROPA PRESS) -
El president del Gremi d'Editors de Catalunya, Daniel Fernández, ha estat nomenat nou president de la Cambra del Llibre de Catalunya, en relleu de Patrici Tixis, ha informat la Cambra en un comunicat.
El nomenament de Fernández (Barcelona, 1961) ha estat acordat en l'últim ple pels representants de les 4 seccions professionals que integren la Cambra: editors, llibreters, distribuïdors i empreses de la indústria gràfica.
En el ple, Tixis va fer un balanç positiu dels últims anys i va destacar la cooperació mantinguda entre els diferents sectors que formen part de la Cambra i les administracions públiques.
Entre els principals assoliments d'aquesta etapa, Tixis va destacar especialment la renovació i impuls de la diada de Sant Jordi, que des del 2021 organitza la Cambra, i la tasca desenvolupada per impulsar els ajuts destinats al sector.
Fernández, director i president de les editorials Edhasa i Castalia, s'ha compromès a continuar treballant per preservar i reforçar la unitat de tota la cadena del llibre, i ha dit que la cooperació entre les diferents seccions és indispensable per afrontar els reptes de futur.
La nova presidència vol donar continuïtat a la tasca de representació i interlocució davant les administracions públiques i la societat, amb la voluntat d'impulsar iniciatives compartides, defensar els interessos comuns dels seus membres i reforçar el paper del llibre i de la lectura.
Les quatre seccions de la cadena del llibre que integren la Cambra del Llibre de Catalunya estan encapçalades per Èric del Arco (llibreters), Alberto González (distribuïdors), Joan Nogués (gràfics) i Patrici Tixis (editors).