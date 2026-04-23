Daniel Fernández (Gremi d'Editors) diu que la previsió "és molt bona"

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 23 abr. (EUROPA PRESS) -
El president del Gremi d'Editors de Catalunya, Daniel Fernández, ha assegurat aquest dijous que la previsió per a aquesta diada de Sant Jordi "és molt bona, com sempre".
En unes declaracions als mitjans en l'esmorzar de Sant Jordi a la Virreina de Barcelona, ha afirmat que els editors no aspiren cada any a batre el rècord de llibres venuts però que "la sensació és que un any més es batrà el rècord".
Ha explicat que és un "dia de festa" a tot Catalunya, malgrat ser feiner, i que des de primera hora ja hi havia gent esperant a que obrissin les parades per complir el ritu de comprar un llibre.