Daniel Benmayor dirigeix la pel·lícula de ciència-ficció 'Awareness' amb Pedro Alonso i Carlos Scholz

El director creu que la IA s'ha de regular i defensa el cinema com "un art col·lectiu"

SITGES (BARCELONA), 8 oct. (EUROPA PRESS) -

El director Daniel Benmayor dirigeix el thriller de ciència-ficció 'Awareness', protagonitzat per Pedro Alonso, Carlos Scholz, Óscar Jaenada i María Pedraza, que es presenta aquest diumenge en sessió especial en el Sitges Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya.

La pel·lícula, que s'estrena a Prime Video a més de 240 països aquest dimecres 11 d'octubre i s'ha rodat íntegrament a Espanya, segueix els passos de Ian (Scholz), un adolescent que viu amb el seu pare (Alonso) i que té habilitats per projectar il·lusions visuals en la ment dels altres, fins que perd el control en públic i dues bandes el comencen a perseguir.

Daniel Benmayor ha destacat en una roda de premsa que a l'hora d'encarar la pel·lícula va tenir "tots els reptes i desafiaments" que imposa una pel·lícula de ciència-ficció, i ha assenyalat que quant a referents hi pot haver des de 'Matrix' o 'El club de la lucha' per la seva narrativa o fins a les pel·lícules de Jason Bourne per la recerca de la identitat per part del protagonista.

La considera una pel·lícula amb molts ingredients i en la qual era necessari compensar la ciència-ficció i l'acció amb una "mirada molt fresca", com la que destil·la Scholz.

També ha dit que s'ha rodat a localitzacions de Catalunya, Madrid i Castella i Lleó, on s'ha volgut sotmetre a un "punt de sofisticació visual forta" per acostar-les als conceptes de la pel·lícula.

"SOSTRES DE VIDRE"

Scholz ha remarcat que és el seu primer paper protagonista, que va ser un repte complicat que va intentar portar "amb fluïdesa" per reflectir l'arc emocional que viu Ian, i que quan es va confirmar que tindria el paper va sentir que li havien donat l'oportunitat de jugar.

L'actor Pedro Alonso ha assegurat que li va agradar molt el guió i ha celebrat que es trenquin "sostres de vidre" a l'hora que a Espanya es facin aquest tipus de produccions, que la situen per fer qualsevol cosa i competir a qualsevol lloc.

Sobre el seu personatge, ha bromejat amb que, mentre la resta d'actors feien una pel·lícula de ciència-ficció, ell n'ha fet una de Berlanga, per ser l'"ancoratge emocional, la connexió a terra" del protagonista.

IA AL CINEMA

En preguntar-li per l'ús de la intel·ligència artificial al cinema, ha respost que pot ajudar en segons quins processos tècnics, com la postproducció, però s'ha de "regular perquè no hi hagi mals usos".

Ha defensat el cinema com un "art col·lectiu" en què cada equip artístic pensa en la seva faceta, que és irreemplaçable, i posteriorment la màgia del cinema és combinar totes aquestes ments.

La directora de continguts originals de Prime Video Espanya, Maria José Rodríguez, ha assenyalat que la plataforma té l'objectiu d'aconseguir la "diferenciació i el risc" amb pel·lícules com 'Awareness' i sèries com 'Romancero', amb gèneres que no es fan de manera tan habitual a Espanya.