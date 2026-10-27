Actualitzat 27/10/2026 18:31

Dani Martín reprograma al març els seus concerts ajornats a Barcelona

Archivo - El cantant Dani Martín
Ricardo Rubio - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 27 oct. (EUROPA PRESS) -

El cantant Dani Martín ha reprogramat al 19 i 20 de març del 2027 els concerts ajornats al Palau Sant Jordi de Barcelona la setmana passada per una situació familiar d'extrema gravetat.

En un comunicat a les seves xarxes, ha dit: "Moltes gràcies per la vostra comprensió i afecte aquests dies. Hem buscat les primeres dates lliures al Palau Sant Jordi".

Les entrades del concert del 23 d'octubre seran vàlides per al concert del 19 de març i les del 24 d'octubre per al del 20 de març.

Contador

Contingut patrocinat