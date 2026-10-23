Publicat 23/10/2026 18:25

Dani Martín ajorna els seus concerts a Barcelona per una situació familiar "d'extrema gravetat"

Archivo - El cantant Dani Martín
Ricardo Rubio - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 23 oct. (EUROPA PRESS) -

El cantant Dani Martín ha ajornat els seus concerts al Palau Sant Jordi de Barcelona, previstos aquest divendres i dissabte, per una situació familiar "d'extrema gravetat".

Segons ha informat l'artista per les xarxes socials, en els pròxims dies es comunicarà la reprogramació d'aquestes actuacions.

Els xous a Barcelona havien de ser la recta final de la gira '25 p*t*s años', que abans ha passat per Madrid, Granada i Bilbao, entre d'altres.

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