Dani Martín ajorna els seus concerts a Barcelona per una situació familiar "d'extrema gravetat"

Ricardo Rubio - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 23 oct. (EUROPA PRESS) -
El cantant Dani Martín ha ajornat els seus concerts al Palau Sant Jordi de Barcelona, previstos aquest divendres i dissabte, per una situació familiar "d'extrema gravetat".
Segons ha informat l'artista per les xarxes socials, en els pròxims dies es comunicarà la reprogramació d'aquestes actuacions.
Els xous a Barcelona havien de ser la recta final de la gira '25 p*t*s años', que abans ha passat per Madrid, Granada i Bilbao, entre d'altres.