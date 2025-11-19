BARCELONA 19 nov. (EUROPA PRESS) -
Dani Fernández actuarà el 14 de març al Palau Sant Jordi de Barcelona en el marc de La Insurrección Tour, informa The Project en un comunicat aquest dimecres.
La Insurrección Tour, amb producció de Mapache Music i The Music Republic, neix de la idea que "la societat actual viu atrapada en un zoo digital, un espai d'exhibició permanent on la validació externa condiciona la vida quotidiana", però creu que en aquest entorn apareix una llum que convida a reaccionar.
La insurrecció que proposa no és violenta sinó conscient, "anima a sortir de la caixa, abraçar la pròpia imperfecció i desafiar la cultura del judici constant"; la gira recorrerà diferents punts d'Espanya a més del Lunario de Ciutat de Mèxic.