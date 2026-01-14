Dani Bermúdez i Fidel De Tovar, Premi de Bronze en el 19è Premi Internacional Manga

BARCELONA 14 gen. (EUROPA PRESS) -
Els autors barcelonins Dani Bermúdez i Fidel De Tovar han estat reconeguts amb el Premi de Bronze en el 19è Premi Internacional Manga del Japó, informa el consolat general del Japó a Barcelona en un comunicat d'aquest dimecres.
L'obra premiada, 'Perfeddion', publicada per Planeta Comic, presenta una història de terror psicològic sobre com la foscor s'amaga en les persones més properes.
El Premi d'Or ha estat atorgat a la brasilera Laica Chrose per l'obra 'Winged', i una altra autora de nacionalitat espanyola, la gallega Emma Ríos, ha estat seleccionada per a un altre premi de Bronze per l'obra 'Anzuelo'.
El guardó va ser creat el 2007 pel Ministeri d'Afers Exteriors del Japó i "honora els artistes de manga que contribueixen al desenvolupament d'aquesta cultura al món".
En aquesta edició, els artistes competien amb un nombre "rècord" d'obres, amb un total de 738 procedents de 101 països i regions; i des del 2007 hi ha hagut un total de 25 premis per a obres d'autors espanyols.