La dana Alice provoca interrupcions a Metrovalencia i talla la circulació de Torrent a Castelló a l'L1

VALÈNCIA 11 oct. (EUROPA PRESS) -
Les pluges provocades per la dana Alice estan provocant aquest dissabte nombroses interrupcions i retards en les línies de Metrovalencia i s'ha hagut de tallar la circulació entre les estacions de Torrent i Castelló, a la línia 1 de metro.
Així ho ha indicat Metrovalencia en les seves xarxes socials, on ha publicat l'avís d'aquesta interrupció al voltant de les 13.00 d'aquest dissabte.
Prèviament, la línia 1 ja havia interromput la circulació, a causa de les pluges, entre Torrent i Castelló, així com de Picassent a Castelló i de Torrent a Picassent.
Abans, per acumulació d'aigua en les vies, s'ha tallat la circulació entre Empalme i Bétera, que posteriorment s'ha restablert, encara que amb retards als trens.
A més, les línies 1 i 2 de metro i la línia 6 de tramvia circulen amb retard.