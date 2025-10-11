Publicat 11/10/2025 14:24

La dana Alice provoca interrupcions a Metrovalencia i talla la circulació de Torrent a Castelló a l'L1

VALÈNCIA 11 oct. (EUROPA PRESS) -

Les pluges provocades per la dana Alice estan provocant aquest dissabte nombroses interrupcions i retards en les línies de Metrovalencia i s'ha hagut de tallar la circulació entre les estacions de Torrent i Castelló, a la línia 1 de metro.

Així ho ha indicat Metrovalencia en les seves xarxes socials, on ha publicat l'avís d'aquesta interrupció al voltant de les 13.00 d'aquest dissabte.

Prèviament, la línia 1 ja havia interromput la circulació, a causa de les pluges, entre Torrent i Castelló, així com de Picassent a Castelló i de Torrent a Picassent.

Abans, per acumulació d'aigua en les vies, s'ha tallat la circulació entre Empalme i Bétera, que posteriorment s'ha restablert, encara que amb retards als trens.

A més, les línies 1 i 2 de metro i la línia 6 de tramvia circulen amb retard.

