Damien Leone, director de 'Terrifier': "No hi ha cap tema massa tabú" però sí com tractar-lo

El Festival de Sitges projecta 'Terrifier 3' en la seva estrena europea

SITGES (BARCELONA), 5 (EUROPA PRESS)

El director de la franquícia del pallasso Art, Damien Leone, ha presentat al Sitges Festival Internacional de Cinema de Catalunya 2024 'Terrifier 3', un nou capítol de la saga sagnant, ha assegurat respecte als límits en les seves pel·lícules: "No hi ha cap tema que sigui massa tabú per no tractar-lo, però sí la forma de fer-lo. No tots els temes es poden tractar igual".

En roda de premsa aquest dissabte després de la seva premiere europea en sessió nocturna el divendres i preguntat pels límits, ha explicat que en aquesta tercera part ha apostat per "forçar els límits, però només una mica" per evitar que públic no tan habituat al cinema de terror s'allunyés de la saga.

'Terrifier 3', que arribarà als cinemes espanyols el 31 d'octubre i s'ha projectat en el Festival de Sitges en una de les sessions especials, reprèn al pallasso Art en la seva espiral de violència, morts grotesques i gore habitual, en què la parella de germans supervivents torna a enfrontar-se al clown amb el teló de fons del Nadal.

El director ha explicat que la saga ha anat evolucionant del 'slasher' més clàssic en la primera pel·lícula, a la introducció d'elements sobrenaturals en la segona i a una combinació de tots dos en aquesta tercera en què ha buscat l"equilibri" entre els dos vessants.

Ha admès que aquesta tercera part és la que ha comptat amb més recursos, la qual cosa es reflecteix en majors oportunitats d'efectes especials i que fa que tècnicament sigui la millor, i ha assenyalat que en aquesta hi ha també cameos com el de Tom Savini, però que no vol que sigui una qüestió que es produeixi per "una raó de ser".

Leone ha destacat que el personatge d'Art ha crescut en popularitat i entusiasme, com ha dit es va demostrar en la passada del divendres, i s'ha mostrat convençut que l'univers es pot expandir.

L'actor David Howard Thornton, que dona vida al personatge d'Art, ha assegurat que ha crescut veient als grans comediants del cinema mut com Charles Chaplin o Buster Keaton, i els ha anat adaptant a la seva manera de treballar i expressivitat.