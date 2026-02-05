Dalmau i Romero lamenten la pèrdua d'Antoni Serra Ramoneda

BARCELONA 5 febr. (EUROPA PRESS) -
El conseller de Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, actualment en funcions de president, i la consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero, han traslladat el seu condol per la mort als 92 anys d'Antoni Serra Ramoneda, expresident de Caixa Catalunya i exrector de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
"El nostre condol per la pèrdua d'Antoni Serra i Ramoneda, exrector de la UAB, expresident de Caixa Catalunya i Creu de Sant Jordi. Economista de gran prestigi, va deixar una empremta profunda en el món acadèmic i financer, amb una clara vocació de servei al progrés de Catalunya", ha assenyalat en una anotació a X Dalmau.
Per la seva banda, Romero ha escrit a través de la mateixa xarxa social: "Ens ha deixat Antoni Serra Ramoneda, economista de gran prestigi i figura referent del sistema universitari català que va estar molts anys encapçalant la UAB. Trasllado el meu condol a la família i amistats".