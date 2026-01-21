Dalmau assenyala que es fa seguiment "minut a minut" per recuperar la xarxa de Rodalies

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 21 gen. (EUROPA PRESS) -
El conseller de Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, que ha assumit les funcions del president Salvador Illa a causa de la seva hospitalització, ha assenyalat que els tècnics d'Adif i Renfe estan revisant la xarxa de Rodalies "minut a minut" per recuperar el servei.
"Els tècnics estan revisant des d'aquesta mateixa nit tota la xarxa de Rodalies per garantir la seva seguretat i recuperar la circulació de trens al més aviat possible. Seguim treballant i fent seguiment minut a minut de la incidència", ha dit en una anotació a 'X' recollida per Europa Press.
Dalmau ha recordat que el servei dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) i de la resta del transport públic funciona "amb normalitat en totes les línies".