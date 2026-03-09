Dalmau assegura que el Govern complirà l'acord en educació i reafirma la necessitat de pressupostos

Alberto Paredes - Europa Press
BARCELONA 9 març (EUROPA PRESS) -
El conseller de Presidència i actual conseller d'Educació i FP de la Generalitat, Albert Dalmau --en substitució de la titular de la cartera, Esther Niubó, de baixa mèdica--, ha assegurat que el Govern complirà l'acord amb el sector educatiu anunciat aquest dilluns pel qual es pujarà 3.000 euros a l'any el complement específic docent fins al 2029.
"Aquest és un acord que el Govern complirà, que ha acordat amb els sindicats i que el Govern complirà, és la paraula del Govern, però també els repeteixo la necessitat que el país tingui pressupostos", ha dit en unes declaracions als mitjans.
Dalmau ha assenyalat que, en aquests moments que considera de tanta incertesa, no s'ha de deixar "en el calaix ni un sol euro".