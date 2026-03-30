Dalmau afirma que el Govern recorrerà la decisió del TSJC que anul·lava part del decret del català en escoles

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 30 març (EUROPA PRESS) -
El conseller de la Presidència de la Generalitat i actual d'Educació i FP, Albert Dalmau, ha defensat el model lingüístic de l'educació de Catalunya i ha anunciat que el Govern recorrerà la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) d'executar provisionalment la sentència que va anul·lar parcialment el decret del règim lingüístic del sistema educatiu català.
Ho ha dit aquest dilluns en una roda de premsa després de la Comissió bilateral de la Generalitat amb l'Ajuntament de Badia del Vallès (Barcelona), en la qual ha participat juntament amb la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, i l'alcalde del municipi, Josep Martínez.
Dalmau ha assegurat que el Govern "ha defensat, defensa i defensarà abans, ara i sempre el model d'escola en català" i que aquest és el posicionament que s'ha tingut tradicionalment, diu, perquè considera que és un model d'èxit.
DEFENSA POLÍTICA I JURÍDICA
A més, ha afirmat que el Govern posarà a disposició "tots els recursos" per a la defensa política i jurídica del model lingüístic educatiu català.
Recorda que el model català "està avalat no només pels seus resultats, sinó també pels diferents decrets i normativa que ha aprovat el Govern".
La decisió del tribunal, que ha estimat parcialment el recurs de l'Assemblea per una Escola Bilingüe (AEB), implica que, mentre el Tribunal Suprem resol els recursos de cassació presentats, els preceptes anul·lats total o parcialment del Decret queden sense aplicació.