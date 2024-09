Dagoll Dagom ultima la reposició de 'Mar i Cel' amb més de 150.000 entrades venudes per a Barcelona

Una exposició al Teatre Victòria repassa els 50 anys de trajectòria de la companyia

BARCELONA, 12 set. (EUROPA PRESS) -

La companyia teatral Dagoll Dagom ultima els preparatius de la reposició del musical 'Mar i Cel' al Teatre Victòria de Barcelona amb més de 150.000 entrades venudes i que suposarà el comiat de la companyia dels escenaris després de 50 anys de trajectòria.

En una roda de premsa aquest dijous, un dels socis de la companyia Joan Lluís Bozzo ha ressaltat que 36 anys després de la seva estrena el muntatge "estigui viu", ja que el més habitual és que pateixin el pas del temps, i que les línies mestres continuïn funcionant.

L'espectacle basat en l'obra d'Àngel Guimerà, que començarà les primeres actuacions obertes al públic aquest dissabte 14 de setembre i que s'estrenarà oficialment el 19 de setembre, viurà la quarta reposició amb un repartiment encapçalat per Alèxia Pascual com a Blanca i Jordi Garreta com a Saïd.

Dirigida per Anna Rosa Cisquella i Miquel Periel, i amb la direcció original de Bozzo, comptarà amb l'escenografia i vestuari original dissenyat per Montse Amenós i Isidre Prunés, una orquestra de 13 músics i 13 tècnics que formaran part de l'execució de cada sessió.

La companyia, que ha assajat la funció des de finals de juliol, ha exhaurit les funcions destinades a públic escolar i per ara, de venda general, té funcions obertes fins al mes de febrer del 2025, amb la previsió d'allargar el calendari.

Cisquella ha assegurat que ha estat "un repte" tornar-se a enfrontar a 'Mar i Cel', i ha remarcat que les funcions s'aniran programant a demanda, sense fixar una data de sortida --només assenyalant que en la temporada 2025-2026 al teatre hi haurà l'espectacle del Mago Pop-- i que no està prevista cap gira més enllà del Victòria.

Tant Alèxia Pascual com Jordi Garreta s'han mostrat emocionats i afortunats de poder fer front a una "oportunitat" com 'Mar i Cel', i han destacat la il·lusió en el repartiment per posar en escena aquesta reposició.

El musical, amb música d'Albert Guinovart i text de Xavier Bru de Sala, es va estrenar al Teatre Victòria el 1988 i al llarg de les diferents reposicions l'han vist 1.219.535 espectadors en 1.306 funcions, entre els quals 178.677 escolars.

EXPOSICIÓ

Dagoll Dagom també obrirà al teatre a partir del 14 de setembre una mostra en la qual repassarà els 50 anys de la companyia, amb una vuitantena de vestits originals, figures, maquetes, recreacions d'escena, material gràfic i documents dels espectacles.

L'exposició, dissenyada per Montse Amenós i Jordi i Josep Castells, també recuperarà recreacions com el camerino original de 'Flor de nit' o la Isseta original de 'Nit de Sant Joan'.