Dagoll Dagom, Mari Chordà i els Castellers de Vilafranca, Premis Nacionals de Cultura

Illa assegura que "la cultura amb segell català és avui sinònim de prestigi"
SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA (BARCELONA), 10 (EUROPA PRESS)
Els Premis Nacionals de Cultura 2025 han reconegut aquest divendres la companyia teatral Dagoll Dagom, la formació musical Tarta Relena, l'artista plàstica Mari Chordà, al coreògraf i director de la companyia de dansa La Veronal, Marcos Morau, i els Castellers de Vilafranca.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, i la presidenta en funcions del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA), Margarida Troguet, han lliurat els guardons en un acte al Circ Cric, a Sant Esteve de Palautordera (Barcelona).
En la seva intervenció, Illa ha començat assenyalant que "s'ha obert una oportunitat per a la pau", en al·lusió a l'acord de pau a Gaza, i creu que la comunitat internacional ha de vetllar perquè sigui una solució justa per a tothom i que caldrà reconstruir edificis, carreteres, ponts i famílies, en les seves paraules.
En l'àmbit cultural, ha assegurat que "la cultura amb segell català és avui sinònim de prestigi per conquerir els escenaris i les pantalles d'arreu del món" i creu que el català no és cap impediment; i ha defensat la llei de drets culturals perquè la cultura rebi un mínim del 2% del pressupost de la Generalitat.
DRETS I "REFUGI DE DIGNITAT"
També ha considerat que l'Estatut de l'Artista és un instrument que cal continuar aplicant, sobretot en l'àmbit laboral i fiscal, i assegura que la Generalitat continuarà "fent un seguiment actiu, acompanyant i vetllant per garantir els drets" dels qui treballen en el sector cultural.
Per la seva banda, Troguet ha destacat el compromís de la cultura amb la llibertat, equitat i dignitat humana i ha afirmat que, amb "guerres devastadores, patiment humà i enmig de la cruesa del genocidi i el malestar, la cultura es manté com un refugi de dignitat, espai de resistència i llenguatge que uneix els pobles".
Aquest any el lliurament dels guardons se celebra al Circ Cric, que va ser Premi Nacional de Cultura el 2005, i en l'acte també ha estat present la consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández.
PREMIATS
En rebre el premi, Anna Rosa Cisquella, de Dagoll Dagom, ha lamentat que últimament sembla que cal recuperar les lluites dels seus inicis per preservar la creació d'espectacles en català, diu textualment, i ha defensat que la cultura catalana, juntament amb els valors democràtics, és el que "conforma la identitat" de Catalunya.
Les integrants de Tarta Relena, Marta Torrella i Helena Ros, han volgut recordar durant el seu discurs la importància de poder pagar el lloguer, tenir una baixa de maternitat o tenir baixes laborals: "És un glamur al que els artistes també aspirem".
Chordà ha fet una crida a continuar treballant pels drets, la igualtat i la creença en el poder transformador de la cultura, i dedica el seu guardó "a totes les dones que han obert camí, lluiten contra la invisibilitat i les barreres".
Morau, que ha destacat la trajectòria amb La Veronal, ha assegurat que rebre aquest premi és una injecció de força, d'orgull i de gratitud, i ha apostat perquè "la cultura sempre sigui capaç de plantar cara al món, ser altaveu, escut i arma davant la injustícia".
Finalment, representants dels Castellers de Vilafranca han destacat que aquest premi suposa "donar suport a la cultura popular i al món casteller", i que parla d'un projecte col·lectiu que entén els castells com una manera de viure la cultura, el treball en equip i l'amor pel territori, en les seves paraules.