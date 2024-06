Dagoll Dagom celebrarà 50 anys en el Festival Grec amb una gala musical

BARCELONA, 12 juny (EUROPA PRESS) -

La companyia teatral catalana Dagoll Dagom celebrarà els seus 50 anys de carrera en la gala musical 'La gran nit de Dagoll Dagom' en el Festival Grec de Barcelona, amb tres concerts els dies 11, 12 i 13 de juliol per les músiques dels seus grans muntatges, que comptarà amb 40 músics de l'Original SoundTrack Orquestra i 26 cantants.

En una roda de premsa, la sòcia de la companyia Anna Rosa Cisquella ha assegurat aquest dimecres que volien que fos un "record important" del que han fet durant 50 anys, que fos emocionant i divertit i servís d'homenatge al públic que els ha seguit.

La gala musical, amb direcció escènica de Daniel Anglès i la musical de Joan Vives, farà viatjar els espectadors a través d'espectacles emblemàtics com 'Antaviana', 'Nit de Sant Joan', 'El Mikado', 'Flor de nit', 'Els pirates' i 'Mar i cel'.

Entre els cantants que conduiran la gala hi haurà artistes representatius de les diferents generacions que han anat passant per la companyia com Roger Berruezo, Haley Diallo, Guillem Fole, Ana San Martín, Pep Molina, als quals s'afegiran actors i músics com Pep Cruz, Elena Gadel, Àngels Gonyalons, Albert Guinovart, Ivan Labanda, Ferran Rañé i Nina.

Dagoll Dagom ja ha actuat en tres ocasions anteriorment al Teatre Grec, amb els muntatges 'Glups!', 'Historietes' i 'La Perritxola'.