La Cursa Montjuïc-Tibidabo de Barcelona reuneix 499 corredors, el màxim permès per normativa

BARCELONA, 1 nov. (EUROPA PRESS) -

La Cursa Montjuïc-Tibidabo de Barcelona ha reunit 499 corredors aquest dimecres en la segona edició, el màxim permès per normativa per tenir part del traçat al Parc Natural de Collserola.

El recorregut de 20 quilòmetres ha estat híbrid, ja que passa tant per asfalt com per terra, ha informat l'organització en un comunicat aquest dimecres.

En categoria masculina, l'esdeveniment ha acabat amb la victòria simultània dels corredors del mateix club Marc Guàrdia i Llorenç Esteve amb un temps d'1:09:03, i de Cristina García en la femenina, que ha registrat un temps d'1:24:48.

La cursa, abans coneguda com la Cursa de l'Amistat, ha començat cap a les 8 hores amb un descens des de la muntanya de Montjuïc i ha creuat la ciutat de Barcelona fins a l'àrea de Santa Maria de Vallvidrera.

Fins aproximadament les 11 hores, la cursa ha provocat alteracions en 29 línies d'autobús.