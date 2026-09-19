La 7 Cursa Mercabarna obrirà el "rebost de Catalunya" a 4.000 corredors i visitants

Serà el 18 d'octubre i inclourà un gran dinar solidari i activitats per a nens i famílies
BARCELONA, 19 set. (EUROPA PRESS) -
La 7 Cursa Mercabarna de diumenge 18 d'octubre servirà per obrir el "rebost de Catalunya" a 4.000 persones, entre participants en la cursa i els seus familiars i amics, informa el polígon alimentari en un comunicat.
Un any més pretén ser una "festa" de l'alimentació saludable i l'esport, amb els corredors passant per un circuit a través dels mercats centrals de fruites, hortalisses, peix i altres instal·lacions, que també podran visitar els ciutadans.
La carrera començarà a les 11 amb 2.000 corredors (el nombre màxim per passar dins d'aquests mercats a l'engròs), amb dos recorreguts de 5 ó 10 quilòmetres.
Es premiarà els tres primers corredors en ambdues distàncies (masculí i femení); el primer en la categoria de cadira de rodes, diversitat funcional visual i diversitat funcional intel·lectual (femení i masculí); i els qui guanyin la carrera d'equips, reservada a treballadors de les empreses de Mercabarna.
ACTIVITATS PER A NENS I JOVES
A més 300 nens i nenes participaran en la carrera infantil, i hi haurà 15 activitats alimentàries i esportives que promouran l'alimentació saludable i l'esport entre els menors.
Encara que sigui diumenge, hi haurà obertes botigues de fruites i hortalisses per donar una idea de com són els punts de venda a l'engròs.
SARDINADA I BOTIFARRADA PER A OBERTAMENT
El dinar popular de la Cursa serà solidari: una gran sardinada i botifarrada familiar amb 14.000 sardines i 3.000 botifarres acompanyades d'amanida, fruita fresca i gelats.
L'entitat Obertament (que combat l'estigma social associat a la salut mental) rebrà la recaptació d'aquest dinar (els adults que no corren paguen 5 euros per menjar) i també les donacions voluntàries dels inscrits en la Cursa.
Els corredors rebran després de la Cursa la bossa del corredor, amb aliments frescos donats per les empreses de Mercabarna: les 2.000 bosses inclouran 12.000 quilos d'aliments frescos.
MERCABARNA PROVEEIX A 10 MILIONS
Mercabarna suma 107 hectàrees i hi ha els mercats majoristes de Barcelona (els mercats centrals de fruites i hortalisses, de peix i marisc i de flors i plantes), 550 empreses que elaboren, comercien i distribueixen aliments frescos, i 20.000 professionals cada dia per vendre o proveir-se.
Comercialitza 2,5 milions de tones de productes frescos a l'any i arriba a més de 10 milions de consumidors.