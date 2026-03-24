El curs escolar començarà el 8 de setembre durant els propers 3 anys a Catalunya

BARCELONA 24 març (EUROPA PRESS) -
El Plenari del Consell d'Educació de Catalunya (CEC) ha ratificat aquest dimarts per majoria absoluta la proposta de la Conselleria d'Educació i Formació Professional de la Generalitat per fixar l'inici del curs escolar el 8 de setembre durant els propers tres cursos.
D'aquesta forma, els calendaris dels cursos 2026-2027, 2027-2028 i 2028-2029 comptaran amb una data estable, una mesura que busca dotar de "previsió i estabilitat" el sistema educatiu català, segons ha informat el departament en un comunicat.
La consellera d'Educació, Esther Niubó, va assegurar a inicis de gener, quan es va posar damunt de la taula, que es tracta d'una proposta "equilibrada" que té en compte les necessitats dels docents, els equips directius, l'alumnat i les famílies.
L'aval del CEC també inclou que els alumnes de Batxillerat comencin les classes el 8 de setembre, a fi de permetre que el curs finalitzi amb marge suficient perquè els estudiants puguin preparar les proves d'accés a la universitat (PAU).
Més enllà del calendari, l'òrgan consultiu ha donat llum verda a altres mesures, com que els instituts-escola tinguin almenys tres tardes lectives a la setmana o el manteniment de la sisena hora als centres de màxima complexitat que ja la tenen implementada.