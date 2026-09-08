El curs escolar comença a Catalunya amb una vaga docent i talls de carretera

Kike Rincón - Europa Press
Els sindicats diuen que no podia començar amb normalitat i el Govern impulsa un espai de debat
BARCELONA, 8 set. (EUROPA PRESS) -
Catalunya ha començat aquest dimarts el curs escolar amb una vaga docent a l'escola pública, manifestacions, assemblees de professors i talls de carretera, en una jornada en la qual 1,6 milions d'alumnes catalans han tornat a les aules.
El nou curs comptarà amb un total d'1.604.988 alumnes previstos en el sistema educatiu --gairebé 1.000 menys que el curs passat--; 1.830 noves dotacions als centres, de les quals 1.103 són docents, i un increment de les aules d'acollida en 500, arribant a les 2.141.
La Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat ha xifrat en un 9,3% el seguiment de la vaga educativa convocada per Ustec·Stes, CGT Ensenyament, La Intersindical i COS, que han elevat al 30% el suport a l'aturada.
La jornada de vaga educativa ha arrencat amb talls de carretera a diversos punts de Catalunya, després dels quals hi ha hagut manifestacions i assemblees al carrer per part dels docents.
La manifestació amb més assistència ha tingut lloc a Barcelona amb uns 1.800 docents, segons les xifres de la Guàrdia Urbana, i 5.000, segons els sindicats, que ha discorregut entre la plaça Urquinaona i la plaça Sant Jaume de la capital catalana.
Els sindicats convocants han reclamat a la Generalitat més recursos, han demanat reobrir les negociacions en considerar que els acords assolits amb Aspepc·Sps, CCOO i la UGT són insuficients, i han advertit que continuaran les mobilitzacions.
"NO PODIA COMENÇAR AMB NORMALITAT"
La integrant del secretariat d'Ustec·Stes Marina Ruiz ha dit que el curs escolar comença com va acabar l'anterior, amb vaga, ha retret "el parèntesi de tot l'estiu del Govern" per no negociar, i ha avisat que serà un curs de lluita per l'escola pública des de les bases.
De la CGT, la secretària de la Federació d'Ensenyament, Laura Gené, ha criticat que ara el Govern demani un parèntesi, ha subratllat que el curs "no podia començar amb normalitat" malgrat admetre que és un dia complicat, i ha assenyalat que és una qüestió de recursos i no de sous.
L'integrant de l'Assemblea Educativa de Catalunya Ramon Castell ha criticat que el Govern no hagi negociat des del final del curs passat i que té la pilota a la seva teulada: "Primer dia d'escola, primer dia de vaga".
ESPAI DE DEBAT
La consellera d'Educació i FP, Esther Niubó, ha defensat obrir un espai de debat amb tots els actors del sistema educatiu (incloent docents, direccions, famílies i entitats pedagògiques) per assolir un "nou consens" sobre les millores a implementar.
Ha explicat que el 21 de setembre hi haurà una taula sectorial amb els representants sindicals, ha admès que no és l'inici de curs que haurien volgut, i ha lamentat els talls de mobilitat, si bé als centres no hi ha hagut "incidències significatives".
La voluntat del Govern, segons Niubó, és que les qüestions sindicals i laborals es tractin en aquesta taula sectorial i la comissió de seguiment dels acords del curs passat, mentre que els sindicats convocants li demanen convocar el comitè de vaga.
PROVES PISA
L'inici del curs escolar ha coincidit amb la publicació dels resultats de les proves PISA, dels quals Catalunya no ha estat inclosa en els informes internacionals per un percentatge d'alumnes exclosos "especialment alt".
Els alumnes espanyols de 15 anys han obtingut el seu pitjor resultat de la història en l'Informe PISA de l'OCDE en lectura, matemàtiques i ciències en l'edició del 2025.
Niubó no ha volgut entrar en valoracions a causa de l'alta taxa d'exempció de Catalunya, que ha provocat que l'OCDE l'exclogui de l'informe internacional, i ha dit que fer-ho seria "política ficció".
Tot i així, ha remarcat la importància de reforçar la comprensió lectora i les matemàtiques, que veu com els eixos principals de la millora del sistema educatiu, i racionalitzar l'ús de la tecnologia: "Menys pantalles, més comprensió lectora".