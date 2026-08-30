El curs escolar a Catalunya començarà amb 1,6 milions d'alumnes i 1.830 noves dotacions

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 30 ago. (EUROPA PRESS) -
El curs escolar a Catalunya començarà el dimarts 8 de setembre amb 1.604.988 alumnes previstos en el sistema educatiu i 1.830 noves dotacions en els centres entre docents (1.103), personal d'atenció educativa (531) i personal d'administració i serveis (PAS), informen fonts del Departament d'Educació i FP de la Generalitat.
Per al dia 8, l'Assamblea Educativa de Catalunya (AEC), que agrupa diversos sindicats educatius, ha convocat vaga després de les protestes del curs anterior per reclamar millores en el sistema educatiu, en matèria salarial, de ràtios i de recursos, entre altres.
L'any escolar comença després de la polèmica de les proves Pisa 2025 de l'OCDE, de les quals Catalunya va quedar exclosa per haver descartat el 23,2% d'alumnes de la mostra, una situació sobre la qual es preveu que la consellera Ester Niubó doni explicacions els propers dies.
ALUMNES I DOCENTS
Catalunya tindrà 1.312.192 alumnes en règim general presencial previstos, dels quals 876.312 en centres públics, 340.016 en concertats i 95.864 en privats.
En el cas de l'ensenyament reglat de règim especial, hi haurà 138.101 alumnes (109.272 en el sistema públic, 28.829 en el privat); en formació d'adults, 74.350 (73.000 en centres públics, 1.350 en privats), i en altres ensenyaments a distància, 80.345 (21.345 en centres públics, 59.000 en privats).
Quant a la plantilla professional, Catalunya tindrà 94.422 dotacions (1.830 més que el curs anterior), dels quals 85.052 són professors (1.103 més), 4.564 són personal d'atenció educativa (531 més) i 4.806 són personal d'administració i servei (196 més).
AULES D'ACOLLIMENT
La Generalitat ha incrementat en 500 les aules d'acolliment, arribant a les 2.141, i ha duplicat les d'acolliment intensiu, passant de 27 a 45, limitant la ràtio màxima a 18 alumnes per docent.
A més, s'implanten 50 dotacions per a l'acolliment de l'alumnat de FP bàsica, i 50 dotacions de docents que donaran suport lingüístic a l'alumnat que surt de l'aula d'acolliment i necessita manteniment a l'aula ordinària.
ESCOLA INCLUSIVA
L'escola inclusiva tindrà 531 noves dotacions, amb perfils com educadors d'educació especial en el Suport Intensiu per a l'Escolarització Inclusiva, integradors socials, treballadors socials i logopedes en els Equips d'assessorament i orientació psicopedagògica (EAP), i educadors i integradors en la formació professional (FP), entre altres.
Així mateix, es creen 203 noves places en centres d'educació especial, amb una inversió de 6,3 milions d'euros, la qual cosa implica un creixement de fins a 80 grups més respecte a l'any anterior.
L'FP suma aquest curs prop de 5.000 noves places, amb 67 milions destinats a infraestructures, programes, dotacions i tecnologia, i 6 ensenyaments de nova implantació, així com 40 nous orientadors.
MILLORES I NOVETATS
Serà el primer curs en què s'implementi el complement de millora del Servei d'Educació de Catalunya acordat entre Govern i sindicats el maig, de 700 euros anuals, i el reforç de les aules d'acolliment, que creixen en 500 dotacions fins a les 2.141.
També s'ampliarà el programa de detecció de les necessitats educatives d'aprenentatge (Appa) a 5 de primària; es reforçaran els centres d'educació especial amb 204 places; s'engegarà la figura del gestor o administrador de centre de suport a les direccions, i es publicarà un document actualitzat per orientar sobre l'ús de la IA a les aules.
Els professionals sanitaris de suport a l'alumnat que necessita cures de salut arribaran al 50% de centres aquest curs, i a la resta el 2027-28.
Els professionals educatius comptaran amb el programa Benestar per estar bé (BxB), en què un equip de 28 psicòlegs oferirà eines per a la gestió de l'aula; una línia d'atenció telefònica de la seva tasca professional, i un protocol de desconnexió digital.
MODERNITZACIÓ DELS EQUIPAMENTS
Aquest curs entraran en funcionament 4 nous centres a Barcelona ciutat, L'Hospitalet de Llobregat, Sentmenat (Barcelona) i Castellnou de Seana (Lleida), i 3 centres ampliats a Sant Esteve Sesrovires, L'Hospitalet de Llobregat i Caldes de Montbui (Barcelona), que han suposat una inversió de 35,4 milions d'euros.
Seguiran en construcció 4 nous centres --1 a Barcelona i 3 a Vila-rodona (Tarragona)--, així com 2 ampliacions a Ripollet i Sant Cugat del Vallès (Barcelona).
En total, el Departament destinarà a centres educatius 257 milions d'euros, unes xifres d'inversió a les quals no s'arribava des de 2008, però que no arriben a les de 2005 ó 2006, que superaven els 300 milions.
ÚS DE LA IA
El Pla de Digitalització Responsable estableix que els alumnes menors de 14 anys no haurien de fer servir habitualment les eines d'IA de propòsit general (les no pensades per a l'educació), i que per a l'alumnat de 14 a 18 anys caldrà una autorització.
Per al Treball de Recerca (TR), els alumnes podran fer servir la IA, però hauran de documentar-ho i fer-ho constar, i s'aprofitarà la defensa oral per verificar-ne l'autoria, la comprensió profunda i la capacitat de raonament.
La xarxa de competència lectora es reforçarà en més de 671 centres --136 més que l'any passat-- amb 105 docents de suport per treballar vocabulari i fluïdesa, entre altres, i tindrà una dotació de 6,6 milions d'euros.