El curs escolar 2024-2025 a Catalunya començarà el 9 de setembre

BARCELONA, 22 febr. (EUROPA PRESS) -

El curs escolar 2024-2025 a Catalunya començarà el dilluns 9 de setembre, han informat fonts coneixedores aquest dijous a Europa Press.

La Conselleria d'Educació de la Generalitat ha enviat aquest dijous al matí una carta als membres del Consell d'Educació de Catalunya (CEC), a la qual ha tingut accés Europa Press, en què informa que el curs començarà "el sisè dia feiner de setembre", és a dir, el dilluns 9 de setembre, en les etapes d'educació infantil, primària i ESO.

La carta, signada per la consellera d'Educació, Anna Simó, afirma que la decisió respon a la "demanda de disposar de 5 dies hàbils de setembre per preparar el curs", petició que havien manifestat molts equips docents i partint de la premissa de no començar el curs després de l'11 de setembre.

A més a més, Simó recorda en la missiva que aquesta decisió es pren "un cop escoltades les reflexions i aportacions del CEC, els representants sindicals dels docents i les direccions".

"Un cop més, us agraeixo la vostra contribució a la millora del sistema educatiu i em comprometo a continuar treballant escoltant sempre el parer de la comunitat educativa que representeu", ha afegit.

Simó ha convocat una roda de premsa aquest dijous al migdia per donar-ne els detalls, i en una entrevista prèvia a La 2 i Ràdio 4, recollida per Europa Press, havia afirmat que el curs escolar 2024-2025 a Catalunya començarà abans del dimecres 11 de setembre.