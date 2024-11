Cultura inicia els tràmits per declarar patrimoni cultural immaterial l'apicultura espanyola

MADRID 16 nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministeri de Cultura ha iniciat els tràmits per declarar patrimoni cultural immaterial l'apicultura a Espanya, una pràctica present a diverses comunitats del territori nacional amb "forts valors de caràcter identitari", que aporta "grans beneficis ecosistàmics" i que en aquest moment s'enfronta a l'amenaça del canvi climàtic.

Així ho recull el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) en la seva edició d'aquest dissabte, que publica la resolució aprovada el passat 7 de novembre la Direcció General de Patrimoni Cultural i Belles Arts, per la qual s'incoa un expedient per a aquesta declaració.

Segons estableix la Llei per la salvaguardia del patrimoni cultural immaterial, aquest tipus de procediments s'han d'iniciar d'ofici pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, bé per iniciativa pròpia, a petició raonada d'una o més comunitats autònomes o per petició motivada de persona física o jurídica.