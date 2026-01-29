Publicat 29/01/2026 12:03

Cultura impulsa la creativitat digital catalana en l'ISE 2026 amb l'estand 'Immersive Horizons'

El Departament de Cultura de la Generalitat participarà en la 22a edició de la fira Integrated Systems Europe (ISE) --que se celebra del 3 al 6 de febrer al recinte Gran Via de Fira de Barcelona-- per quart any consecutiu per impulsar "la projecció internacional de la creativitat digital catalana" amb l'estand 'Immersive Horizons'.

A l'estand, de 88 metres quadrats, els professionals acreditats en la fira podran descobrir el treball creatiu de 6 empreses digitals catalanes a través de la peça 'Immersive Horizons: A journey across Catalan digital creativity', de 20 minuts de durada i creada especialment per l'ISE, informa el Govern en un comunicat.

La peça, que és una mostra dels 6 projectes catalans més creatius del moment i que gaudeixen de "més potencial d'internacionalització", es projectarà de manera ininterrompuda en un cub immersiu de 8 x 6 metres quadrats pensat per acollir visitants.

Els sis estudis --BrooderLab, Campmajó Studio, Burzon Comenge Studio, Eyesberg, Onionlab i Shaktimetta Productions-- han estat seleccionats a través d'una convocatòria oberta pel Departament de Cultura.

La consellera de Cultura, Sònia Hernández, visitarà l'estand el dimarts 3 de febrer d'una fira en què, segons Acció --l'agència per al creixement de les empreses del Departament d'Empresa i Treball--, més de 30 empreses catalanes tindran presència al seu pavelló particular.

