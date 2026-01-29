Cultura impulsa la creativitat digital catalana en l'ISE 2026 amb l'estand 'Immersive Horizons'

BARCELONA 29 gen. (EUROPA PRESS) -
El Departament de Cultura de la Generalitat participarà en la 22a edició de la fira Integrated Systems Europe (ISE) --que se celebra del 3 al 6 de febrer al recinte Gran Via de Fira de Barcelona-- per quart any consecutiu per impulsar "la projecció internacional de la creativitat digital catalana" amb l'estand 'Immersive Horizons'.
A l'estand, de 88 metres quadrats, els professionals acreditats en la fira podran descobrir el treball creatiu de 6 empreses digitals catalanes a través de la peça 'Immersive Horizons: A journey across Catalan digital creativity', de 20 minuts de durada i creada especialment per l'ISE, informa el Govern en un comunicat.
La peça, que és una mostra dels 6 projectes catalans més creatius del moment i que gaudeixen de "més potencial d'internacionalització", es projectarà de manera ininterrompuda en un cub immersiu de 8 x 6 metres quadrats pensat per acollir visitants.
Els sis estudis --BrooderLab, Campmajó Studio, Burzon Comenge Studio, Eyesberg, Onionlab i Shaktimetta Productions-- han estat seleccionats a través d'una convocatòria oberta pel Departament de Cultura.
La consellera de Cultura, Sònia Hernández, visitarà l'estand el dimarts 3 de febrer d'una fira en què, segons Acció --l'agència per al creixement de les empreses del Departament d'Empresa i Treball--, més de 30 empreses catalanes tindran presència al seu pavelló particular.