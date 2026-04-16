La cultura en català ocupa el 40-60% de l'emissió cultural de teles i ràdios de Catalunya, segons el CAC

BARCELONA, 16 (EUROPA PRESS)
La cultura catalana creada en llengua catalana va representar entre el 40% i el 60% del temps dedicat als continguts culturals de les principals ràdios i televisions de Catalunya durant el 2025, segons un estudi del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC).
Segons informa en un comunicat aquest dijous, la cultura catalana --que inclou la creada en català i en altres llengües d'autors catalans-- va ocupar entre el 57% i el 84% del temps dedicat a la cultura, si es considera tot el 2025.
Els mitjans analitzats són els generalistes TV3, TVE Catalunya/La2Cat, Betevé, Catalunya Ràdio i Rac1, a més del canal dedicat a la cultura i el coneixement de 3Cat, el canal 33.
El conseller responsable de l'àmbit de continguts del CAC, Enric Casas, ha afirmat que les dades "confirmen que la cultura manté una presència estable i fonamental en els principals mitjans de Catalunya".
Casas explica que els sorprenen les "dificultats que encara" es troben per introduir a les programacions de TV3 espais per difondre la literatura feta en català i, en canvi, felicita l'aposta de Catalunya Ràdio, Betevé i el Canal 33 pels llibres.
CATALÀ
El català va ser la llengua de creació més freqüent en els continguts sobre cultura catalana: en informatius, TV3 va incloure un 50,7% de notícies sobre cultura catalana i en català; Betevé, un 45,7%; Rac1 un 44,9%; i Catalunya Ràdio un 43,7%.
Quant als programes, el Canal 33 va dedicar a la cultura catalana i en català el 57,8% del temps corresponent als programes de cultura; TV3 va incloure el 57,3%; Catalunya Ràdio el 53,8%; Betevé el 47,5%; i Rac1 el 39,9%.
ESPAI PER A LA CULTURA
La presència de continguts culturals en general en la programació (informatius i programes) dels canals generalistes analitzats presenta proporcions "desiguals": del 32,4% de Betevé fins al 14,8% de Rac1, i destaca el 38% del Canal 33.
La creació cultural --amb percentatges per sobre del 50% en informatius i programes de tots els mitjans-- i el patrimoni cultural --que va ocupar entre el 10% i el 25% en la majoria-- van ser les dues temàtiques que van concentrar més temps; seguides del consum i indústries culturals i les polítiques culturals.
Per disciplines, la més destacada va ser la música, amb una presència de prop del 40% en informatius i programes: el cinema i l'audiovisual van ser els predominants en l'àmbit de la informació, i en programes, el teatre, la literatura, les arts plàstiques i l'assaig.
Les dades indiquen que les persones que es dediquen a alguna activitat relacionada amb la cultura van representar entre l'11% del total de veus en els informatius de TV3 i el 3,4% d'informatius de la2Cat i de Rac1.
La presència de dones entre les veus de la cultura està per sota del 50%, amb dues excepcions: van suposar el 56,6% de les intervencions en entrevistes a Catalunya Ràdio i el 69,2% de les veus sobre cultura en informatius de la2Cat.
PES DE LA CULTURA CATALANA
La cultura catalana va ser la més representada dels continguts culturals dels mitjans analitzats durant el 2025, amb valors entre el 57,7% de Rac1 i el 84,1% de TV3; i el 28% de la2Cat es refereix al trimestre des que es va engegar.
En els mitjans generalistes de 3Cat, la presència de la cultura catalana varia segons si és informatius o programes, amb més presència en aquest segon grup (16,2 punts més a TV3 i 5,9 a Catalunya Ràdio).
A Betevé, la proporció de cultura catalana es va situar al voltant del 75% en informatius i programes, i a La2Cat i Rac1 va passar a l'inrevés: la presència de cultura catalana va ser més elevada en la informació diària (24,3 i 9,2 punts més).
Finalment, els continguts sobre música cantada en català van ser el 52% de continguts sobre música emesos en els mitjans generalistes de 3Cat i gairebé el 73% al Canal 33, mentre que a Betevé i Rac1 va suposar entre el 30% i el 40%.