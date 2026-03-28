Culmina la restauració del Castell d'Olèrdola (Barcelona) amb l'adequació per a visitants

Hernández destaca l'actuació com a "aposta decidida" per preservar el patrimoni cultural
BARCELONA, 28 març (EUROPA PRESS) -
La Generalitat ha culminat la restauració del Castell del Conjunt Monumental d'Olèrdola (Barcelona), seu del Museu d'Arqueologia de Catalunya, amb la recuperació de la seva volumetria i l'adequació per a la visita pública.
L'acte inaugural s'ha celebrat aquest dissabte, presidit per la consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, i en el qual ha participat l'alcalde d'Olèrdola, Jordi Álvarez, juntament amb els equips del Museu d'Arqueologia i l'Institut Català del Sòl (Incasòl), ha informat el Govern en un comunicat.
Hernández ha destacat que la restauració "s'inscriu en una aposta decidida del país per preservar i posar en valor" el patrimoni cultural, i ha apuntat que els treballs han estat una oportunitat per repensar recorreguts, millorar l'accessibilitat i desenvolupar actuacions respectuoses amb el paisatge.
La intervenció al castell ha permès recuperar la volumetria original parcialment oculta per la runa i la vegetació, així com consolidar les estructures originals i, al mateix temps, s'han integrat en el discurs de visita elements arqueològics associats, com el mur de tancament del pati sud-est.
OBRA
Les obres, iniciades al febrer de 2025, han estat executades per l'Incasòl per encàrrec de l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural i han suposat una inversió de 514.081,99 euros.
La intervenció s'ha desenvolupat en tres grans fases, una primera d'intervenció arqueològica i documentació, una segona de consolidació i restauració arquitectònica i una última d'adequació de l'element patrimonial per a visita pública.
PORTES OBERTES I ACTIVITATS
Amb l'objectiu de donar a conèixer el castell a la ciutadania s'ha organitzat un programa d'activitats del 28 de març al 5 d'abril amb propostes gratuïtes, com a jornades de portes obertes aquest dissabte i aquest diumenge, amb visites guiades al castell que permeten l'accés a espais fins ara ocults, així com a un mirador 360º.
A més, el diumenge 5 d'abril hi haurà una visita teatralizada sobre el joc de poders de la ciutat medieval d'Olèrdola al llarg de la seva història, i el programa inclou tallers familiars, com el de ceràmica medieval i el de creació d'escuts.