Culmina la construcció de l'orgue Montserrat Torrent a l'Oratori Sant Felip Neri de Barcelona

ORATORI DE SANT FELIP NERI
BARCELONA 8 abr. (EUROPA PRESS) -
L'orgue Montserrat Torrent de l'Oratori de Sant Felip Neri de Barcelona ha culminat la seva construcció després de gairebé 6 dècades, ja que el projecte va començar el 1967, i la inauguració i benedicció oficial serà el 18 de maig.
Aquest dimecres s'han instal·lat els 10 últims tubs a la façana --els que tenen un so més greu i els més grossos--, fent "possible que l'instrument soni per primera vegada en tota la seva plenitud", informa l'Oratori en un comunicat.
Construït pel mestre organista Albert Blancafort, compta amb 3.483 tubs i 49 registres, i un cop culminat l'òrgan esdevé "un dels instruments de referència a Barcelona, tant per la seva qualitat com per la seva singular trajectòria històrica".
El projecte es va reprendre el 2020 amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat un cop creada la Fundació Montserrat Torrent; i la finalització de l'orgue s'emmarca en l'Any Montserrat Torrent i suposa un reconeixement al "llegat de l'organista".
En les tres fases en les quals s'ha construït, s'hi han dedicat més de 12.000 hores i, un cop descarregats els tubs a la nau de l'església, s'han hagut de prearmonitzar un a un per donar-los el so adequat.