Cuiners de 12 països i diverses CA competiran aquest diumenge pel títol de 'millor paella del món'

Quaranta professionals de 12 països de quatre continents i d'una desena de comunitats autònomes, entre els quals el restaurant 'Das 1219' de Das (Girona), competiran aquest diumenge a Sueca (València) en l'esdeveniment gastronòmic "més important a nivell mundial" entorn de la paella valenciana.

El concurs se celebrarà al passeig de l'Estació de la capital de la Ribera Baixa, on els cuiners lluitaran per aconseguir el preuat títol de la 'millor paella del món', seguint la recepta tradicional del certamen suecà degà.

Durant aquests dies, l'Ajuntament ha ultimat els detalls perquè participants i assistents puguin gaudir de nou de l'"èxit" d'un dia "de festa i reconeixement a la paella", segons ha informat el consistori en un comunicat.

La regidora responsable del certamen, Teresa Ribes, ha assenyalat que la localitat afronta la 63a edició "amb molta il·lusió i amb els nervis previs per la responsabilitat que comporta organitzar un esdeveniment d'aquestes característiques".

Per la seva banda, l'alcalde de Sueca, Julián Sáez, ha mostrat la seva satisfacció pel fet que el municipi "es torni a convertir en l'epicentre de l'excel·lència gastronòmica, acollint els millors professionals de diferents països", als quals ha agraït l'"interès any rere any per venir a concursar". "El nostre certamen, referent a nivell mundial, tornarà a demostrar el respecte i l'admiració que causa el nostre plat per excel·lència", ha afegit.

El director del concurs, Tony Landete, ha celebrat que la iniciativa "estarà en boca de tots": "Hem aconseguit convertir Sueca en la capital mundial de la paella i en referent pel que fa a la professionalitat del propi concurs i dels seus participants. Estem plenament satisfets d'afirmar que el certamen de Sueca és el més internacional de tots els que se celebren i que gaudeix d'una identitat pròpia molt recognoscible per tots".

Com a novetat aquest any s'ha introduït una semifinal autonòmica, celebrada el juliol a Vinaròs (Castelló), que va comptar amb 40 participants dels quals 12 van ser els triats per assistir a Sueca aquest diumenge.

GUARDONS I PARTICIPANTS

Quant als guardons, juntament amb el primer, segon i tercer premi a la millor paella de l'edició, també es lliuraran premis a la millor paella cuinada per un restaurant local, autonòmic, nacional i internacional.

Els participants de la Comunitat Valenciana seran els restaurants Llopis, El Butxe i Fernandet, de Sueca; Vaiven, d'Alcossebre; Anzuelo, de Catarroja; Casa Picanterra, de Cullera; Terra i Mar, de Gandia; Miguel y Juani, de l'Alcúdia; Els Arcs, de l'Alcúdia; Ca Ladio, de Llombai; Tabick Arrossos i Brases, de Llombai; Setaygues, de Setaigües; Arrosseria Vlue Arribar, de València; Nas VLC, de València; i Alejandro Platero, de València.

Procedents de la resta de comunitats autònomes, hi participaran Gonzaba, de Madrid; Atlantis, de Santa Cruz de Tenerife; Das 1219, de Das (Girona); Dixtinto, de Jaén; Gusto Sevilla; de Sevilla; Tira do Playa, de la Corunya; El Muelle del Barrio Pesquero, de Santander; Arrozante, de Múrcia; Bar Blau, de Portocolom (Balears); Mesón El Copo, de Palmones (Cadis); i Marisquería Noray, de Màlaga.

Quant a la participació internacional, en formaran part Socarrat Restaurante, de Miramar, Buenos Aires (Argentina); Simply Spanish, de South Melbourne (Austràlia); Paella de Leyva, de Vila de Leyva (Colòmbia); Paella del Sol El Candelo 64, de Bayonne (França); Copito, d'Osaka (Japó); Paneria Rústica, de Mèxic; Jorge Chef, de Mèxic; Pepe Paellas, de Mèxic; Paellas & Paellos, de Lima (Perú); La Solórzano, de Puerto Rico; La Terraza, de panelskà; Restaurace, de República Txeca; Tapas and Friends, de Zürich (Suïssa); Paella Shack by London, del Regne Unit; i Hispània Tasty by Mavi, de Cornwall, Regne Unit.

Els participants seran valorats, un any més, per un jurat de "reconegut prestigi professional" amb una llarga trajectòria al món de la gastronomia des de diferents àrees, acompanyats per un notari que donarà fe de la seva decisió.

Pel que fa al reconeixement com a 'Paeller d'Honor', aquest any l'organització ha destacat la tasca de Ramón Carreres Ortells, exdirector de l'Institut Valencià d'Investigacions Agràries (IVIA), mort el 2017.

Per la seva banda, la paella decorativa que cada any es pot contemplar al vestíbul de la sala on es lliuren els premis, obra de Teresa Roig, aquest any s'ha dedicat a la figura de la jove esportista olímpica suecana Patricia Pérez Fos.