El cuiner Óscar Manresa crea Catalina Fundació per connectar cuina professional i entitats socials

BARCELONA 19 abr. (EUROPA PRESS) -
El cuiner i empresari barceloní Óscar Manresa ha creat Catalina Fundació, per connectar la cuina professional amb les entitats socials i demostrar que la gastronomia és una eina real de transformació social.
Així ha definit la fundació la seva directora, Maite Ferre, durant la presentació feta aquesta setmana en el restaurant 'Catalina' que Óscar Manresa té a Gavà (Barcelona), informen els organitzadors en un comunicat.
Ferre ha concretat que es tracta de connectar dues realitats: "Malgastem aliments mentre milers de persones no tenen garantida una cosa tan bàsica com menjar ni accedir a oportunitats per tirar endavant".
SOPAR DE GALA AMB 200 PERSONES
La presentació va ser un sopar de gala que va reunir uns 200 representants de la societat barcelonina, inclosos els esportistes Marc Gasol i Robert Lewandowski i el cantant Loquillo, entre molts altres.
Ferre els va explicar que la fundació vol demostrar que la gastronomia és "una eina real de transformació social. I aquesta transformació només és possible amb totes les persones que sou aquí".
La fundació duu el nom de Catalina Munuera, la mare d'Óscar Manresa, que va explicar que "estaria molt contenta de veure que ella va fer un esforç descomunal perquè sempre hi hagués menjar a la taula".
"El seu fill farà el mateix amb moltíssimes altres taules", va dir el cuiner, i va afegir que el sopar de presentació és només el primer pas d'un somni que es comença a materialitzar.