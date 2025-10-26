El cuiner Luis Arrufat publica el llibre 'Arròs. Tècnica i essència'

BARCELONA 26 oct. (EUROPA PRESS) -
El cuiner castellonenc Luis Arrufat ha publicat el llibre 'Arròs. Tècnica i essència' com a manual per a professionals i aficionats a la gastronomia, amb la descripció de l'ingredient, les seves característiques, varietats i propietats nutricionals, els seus sistemes de cultiu, les seves tècniques per cuinar i 30 receptes.
El llibre (amb edició independent finançada pel grup hostaler Fandango i suport tècnic de la D.O. Arròs de València) està pensat com a guia per a xefs, sumilleres, periodistes i amateurs per "comprendre l'arròs des de l'arrel fins al plat, amb una mirada contemporània i global", informa l'autor en un comunicat.
Luis Arrufat (Castelló 1980) és xef executiu dels restaurants de Grup Fandango ('Fandango Formentera', 'Fandango Baqueira', 'Wine Fandango' de Logroño), coordinador al Basque Culinary Center (encapçala l'àrea de cuina de màsters i cursos) i va passar per 'El Bulli', 'Mugaritz', 'Akelarre', 'Drolma', 'Elkano', 'Quique Dacosta Restaurante' i la cadena de José Andrés a Washington.
Arrufat inclou junt amb el seu text col·laboracions de xefs com Quique Dacosta, José Andrés i Joxe Mari Aizega (Basque Culinary Center), Marta Verona (en la part de nutrició) i Teresa de Juan Estelrich (de l'equip que ha fet el projecte) i fotos de Bernat Alberdi.
L'epíleg d'Arrufat és una reflexió personal sobre la cultura arrocera i el treball en equip darrere del projecte, a més de la bibliografia del llibre.