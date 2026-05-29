Cuida 2026 reuneix més de 1.300 professionals de l'atenció a gent gran a l'Hospitalet (Barcelona)

BARCELONA 29 maig (EUROPA PRESS) -
El congrés Cuida 2026 ha reunit aquest dimecres i dijous més de 1.300 professionals de l'atenció i la cura de persones grans a La Farga de l'Hospitalet, a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).
Al llarg de l'esdeveniment, organitzat per Fundació FiraGran, s'han abordat qüestions com la transformació dels models de cures de llarga durada, la dificultat per atreure i retenir talent professional, el desgast "físic i emocional" dels equips o la integració social i sanitària, informen els organitzadors en un comunicat d'aquest divendres.
Els participants han insistit, al llarg de les diferents sessions del congrés, que la transformació del sistema de cures "ja no és una opció de futur, sinó una necessitat immediata".