Cues de 9 quilòmetres a l'AP-7 entre Subirats i la Granada del Penedès (Barcelona)

BARCELONA, 30 jul. (EUROPA PRESS) -

L'AP-7 registra aquest dissabte des de les 12.30 hores fins a 9 quilòmetres de retencions entre Subirats i la Granada del Penedès (Barcelona) en sentit sud, ha informat el Servei Català de Trànsit en un tuit.

La via també registra 4 quilòmetres de retencions més entre Castellbisbal i Castellví de Rosanes (Barcelona) i 3 més entre la Granada del Penedès i Vilafranca del Penedès (Barcelona).

Davant aquesta situació, Trànsit recomana no córrer, no distreure's, no beure alcohol ni consumir drogues, a més d'utilitzar els sistemes de seguretat passiva.