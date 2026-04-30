Cues de més de 7 quilòmetres a la ronda de Dalt de Barcelona sentit Llobregat per un accident

BARCELONA 30 abr. (EUROPA PRESS) -
La ronda de Dalt de Barcelona (B-20) pateix retencions aquest dijous cap a les 08.00 hores en direcció Llobregat per un accident que obliga a tallar un carril a l'altura de Sant Gervasi, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat a X recollit per Europa Press.
El xoc s'ha produït cap a les 06.15 hores i ha arribat a tallar dos carrils.
Les primeres retencions s'han començat a produir minuts més tard, si bé s'han intensificat a partir de les 08.00 i es produeixen des del nus de la Trinitat.