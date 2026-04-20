Cues a les oficines de Catalunya en el primer dia presencial per a la regularització d'estrangeria

LORENA SOPENA - EUROPA PRESS
BARCELONA 20 abr. (EUROPA PRESS) -
El primer dia per iniciar els tràmits de manera presencial i acollir-se al procés de regularització extraordinària d'estrangeria ha deixat llargues cues a les Oficines d'Atenció a la Ciutadania (OAC) de Catalunya.
Aquest dilluns des de primera hora centenars de persones han fet cua al recinte firal de La Farga, a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), on molts han passat la nit per aconseguir la documentació necessària, entre la qual l'informe de vulnerabilitat i el certificat d'empadronament.
Un altre dels punts on s'ha concentrat més gent ha estat l'OAC de la plaça Sant Miquel de Barcelona, prop de l'Ajuntament, on els sol·licitants d'aquest procés han esperat fins a "més de quatre hores" per iniciar els tràmits, segons han declarat a Europa Press.
La sol·licitud de la documentació també es pot fer en altres punts com les oficines de Correus, on les cues no han estat tan llargues per l'obligatorietat de tenir hora prèvia i comptar amb tots els documents requerits, a més de les seus de diverses ONG.
La regularització extraordinària d'immigrants, que va començar el 16 d'abril de manera telemàtica, finalitzarà el 30 de juny i aquest dilluns és el primer dia que es poden dur a terme els tràmits de manera presencial.