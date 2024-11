Cues de 12,5 quilòmetres a l'AP-7 per un accident a Gelida (Barcelona)

BARCELONA 26 nov. (EUROPA PRESS) -

La circulació de vehicles a l'AP-7 cap a Barcelona presenta aquest dimarts al matí 12,5 quilòmetres de cues per un accident a l'altura de la població barcelonina de Gelida.

Les retencions es produeixen entre la mateixa Gelida i Avinyonet del Penedès (Barcelona) mentre els serveis tracten de retirar els vehicles accidentats, entre els quals hi ha un camió, informa el Servei Català de Trànsit (SCT).

Es recomana utilitzar les vies C-15, C-32 (peatge), C-15 i A-2 com a alternatives per evitar la congestió de l'AP-7, ha afegit Trànsit en un missatge en 'X' recollit per Europa Press.