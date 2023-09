Cues de 10 quilòmetres i 10 cotxes afectats per uns desperfectes a l'AP-7 a Gelida (Barcelona)

BARCELONA, 8 set. (EUROPA PRESS) -

L'AP-7 ha registrat aquest divendres al matí cues de fins a 10 quilòmetres a Gelida (Barcelona) per culpa d'uns desperfectes a la junta de dilatació de la via, que també ha provocat afectacions com rodes punxades en almenys 10 cotxes.

En una publicació a X recollida per Europa Press, el Servei Català de Trànsit (SCT) ha explicat que els desperfectes han obligat a obrir només un carril de la via en sentit sud i han recomanat evitar aquest tram de l'autopista.

Fonts del SCT han explicat a Europa Press que el personal del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma) s'ha desplaçat fins a l'afectació de la via per fer una "reparació provisional".