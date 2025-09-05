El CUAP Perecamps de Barcelona reobrirà aquest dissabte després de renovar el sistema de refrigeració

BARCELONA 5 set. (EUROPA PRESS) -
El CUAP Perecamps del barri del Raval de Barcelona reobrirà aquest dissabte després de la renovació completa del sistema de refrigeració, que va fer que es tanqués.
Les obres van començar el 26 d'agost i s'han pogut enllestir abans del termini previst, que era el 9 de setembre, ha informat l'Hospital del Mar de Barcelona aquest divendres en un comunicat.
L'hospital ha afirmat que durant aquest període l'atenció urgent ha estat "assegurada" en coordinació entre el CUAP Manso i l'Hospital del Mar, i ha agraït la comprensió dels usuaris.