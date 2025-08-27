El CUAP Peracamps del Raval de Barcelona estarà tancat fins al 9 de setembre per obres

BARCELONA 27 ago. (EUROPA PRESS) -
El CUAP Peracamps del barri del Raval de Barcelona, gestionat pel Parc Salut Mar, romandrà tancat fins al 9 de setembre mentre es duen a terme les obres necessàries per a la renovació completa del sistema de refrigeració.
Així ho ha informat l'Hospital del Mar de Barcelona aquest dimecres en un comunicat després que el centre porti tancat des d'aquest diumenge a causa d'una incidència "greu" en el sistema.
Ha afirmat que les urgències estaran "plenament garantides" a l'Hospital del Mar ja que segueix atenent amb normalitat i en coordinació amb el CUAP Manso.