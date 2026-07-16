El CSN informa favorablement sobre la pròrroga de la Central Nuclear d'Almaraz fins al 2030

Carlos Criado - Europa Press - Arxiu
MADRID 16 jul. (EUROPA PRESS) -
El ple del Consell de Seguretat Nuclear (CSN) ha emès un informe favorable, amb condicions, sobre la renovació de l'autorització d'explotació de la central nuclear d'Almaraz (Càceres), que aplica a les dues unitats.
Segons ha informat el regulador atòmic, la decisió adoptada pel ple es recolza en la comprovació del correcte funcionament de la central i en el manteniment del nivell adequat de seguretat per continuar amb l'activitat.
El 2025, el titular de la instal·lació va remetre al Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic una sol·licitud de modificació de l'autorització d'explotació de la central nuclear, que afecta les dues unitats.
El Ministeri va trametre al CSN la sol·licitud de l'informe preceptiu, motiu pel qual l'organisme regulador va requerir al titular la informació necessària per acompanyar la sol·licitud. El titular va enviar aquesta informació entre desembre del 2025 i febrer del 2026.
Segons el CSN, des d'aleshores, el cos tècnic del CSN ha estat analitzant aquesta documentació per avaluar els aspectes relacionats amb la seguretat de la instal·lació que ha considerat necessaris de cara una eventual ampliació de l'autorització d'explotació fins al 2030.