El Cruïlla Hivern de Barcelona suma concerts de Jay-Jay Johanson, Sidonie i Quimi Portet

BARCELONA 16 oct. (EUROPA PRESS) -
El Cruïlla Hivern 2026 de Barcelona acollirà concerts de Jay-Jay Johanson, Sidonie i Quimi Portet, entre d'altres, que s'afegeixen als ja anunciats de Suede, Goran Bregovic, Charlie Cunningham i Julieta.
El cartell també inclou actuacions de Maika Makovski, Issac Delgado i Ale Acosta, en espera de més confirmacions, informen els organitzadors en un comunicat d'aquest dijous.
El cicle se celebrarà entre el 18 de gener i el 25 de març a 6 sales barcelonines: el Sant Jordi Club, l'Hivernacle del Poble Espanyol, el Palau de la Música Catalana, la sala Razzmatazz, la sala Apolo i La Paloma.