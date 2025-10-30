El Cruïlla de Barcelona anuncia Pixies, David Byrne, Mishima i Two Door Cinema Club

BARCELONA 30 oct. (EUROPA PRESS) -
El 16è Festival Cruïlla, que se celebrarà del 8 a l'11 de juliol del 2026 al parc del Fòrum, ha anunciat Pixies, David Byrne, Two Door Cinema Club, Bomba Estéreo i Chico Blanco entre les primeres confirmacions.
En un comunicat aquest dijous, el festival també anuncia Yami Safdie, Polo & Pan, Sampa The Great, Dan Peralbo, Mind Enterpreises i Son Rompe Pera.
El festival ha explicat que comptarà amb una combinació de noms internacionals i locals que representen un ampli espectre musical, i ha dit que en aquesta edició "salda un deute" amb Mishima.