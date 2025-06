El crític de cinema Àlex Gorina guanya el premi Montserrat Carulla del festival FIC-CAT

TARRAGONA 8 juny (EUROPA PRESS) -

El crític de cinema Àlex Gorina ha guanyat el premi Montserrat Carulla del Festival Internacional de Cinema en Català (FIC-CAT) i en el seu discurs ha defensat la importància d'"ensenyar i aprendre humanitats" per pensar, sentir i tenir criteri.

El lliurament de premis i clausura de la 17 edició del festival, que ha comptat amb la participació de més de 9.000 persones, s'ha celebrat aquest dissabte a Roda de Barà (Tarragona), ha informat aquest diumenge l'organització.

El Premi del Concurs Jove ha sigut per 'Sense Ceba', un curtmetratge de Xènia Cardiel i Irina Fernández; i el premi al millor curtmetratge ha sigut per 'De Sucre', de Clàudia Cedó, produït per Lastor Media i BRUTA Films.

'El negre te nom', dirigit per Félix Colomer i produït per Producciones del KO i 3Cat, ha obtingut el premi al millor documental; i el premi al millor llargmetratge se l'ha endut 'Esmorza amb mi', òpera prima d'Iván Morales, produït per Distinto Films, Dos Soles Media i WKND.

El Premi del públic en línia ha sigut per 'Rosa Sensat. Per una escola plena de vida', d'Eduard Miguel Costal i produït per Goita! Audiovisuals amb la col·laboració de l'Associació de Mestres Rosa Sensat; i el Premi del públic presencial ha estat per 'La Invasió dels bàrbars', de Vicent Monsonís.