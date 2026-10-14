Cristina Ros guanya el 42è Premi El Vaixell de Vapor per 'Un lladre genial'

BARCELONA, 14 oct. (EUROPA PRESS) -
L'escriptora Cristina Ros ha guanyat el 42è Premi El Vaixell de Vapor de literatura infantil catalana, que atorga l'Editorial Cruïlla i té una dotació de 6.000 euros, per 'Un lladre genial'.
Quant al 36è Premi Gran Angular de literatura juvenil, després d'avaluar les obres presentades, el jurat ha acordat declarar desert el guardó, informen els organitzadors en un comunicat d'aquest dimecres.
Sobre 'Un lladre genial', la membre del jurat, prescriptora i professora Laia Santís ha destacat que és una història de les que "alimenten el desig de continuar llegint pàgina rere pàgina", informa l'editorial en un comunicat d'aquest dimecres.
L'editora executiva de Cruïlla, Anna Pauner, ha dit que es tracta d'una novel·la "intel·ligent i ben articulada sobre l'amistat entre dos personatges inoblidables que, a més, es basa en un fet real que no deixarà indiferents els lectors".
LA NOVEL·LA
La novel·la explica la història d'Arthur Boycott, un fantasma que fa gairebé un segle que està atrapat en una biblioteca amb l'aparença del nen d'onze anys que va ser i que ningú no pot veure excepte la Maggie, una jove gran lectora que "potser podrà creure en ell i ajudar-lo a descobrir què el manté lligat en aquell lloc".
Junts, malgrat pertànyer a èpoques molt diferents, emprendran una aventura plena de misteris, ciència, literatura i tecnologia, en la qual també descobriran "el valor de l'amistat i de mirar el món des de perspectives diferents".
L'autora assegura que, per sobre de qualsevol missatge vol que els nens gaudeixin de la lectura sense pressió, com si fos un joc: "Al final, ens convertim en lectors per diversió, com si fos un joc, i és important que ells també tinguin la llibertat de triar les històries que els agradin per desenvolupar el seu propi criteri".