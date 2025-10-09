Cristina Ribes, nova directora general de la Fundació Vila Casas

BARCELONA 9 oct. (EUROPA PRESS) -
La Fundació Vila Casas ha anunciat aquest dijous el nomenament de Cristina Ribes com a nova directora general i la seva incorporació el dilluns 13 d'octubre, ha informat en un comunicat.
Aquest nomenament forma part de l'estratègia de reforç de l'equip directiu i la presidenta, Montserrat Pascual, assegura que "el lideratge i l'experiència de Ribes impulsaran la fundació en aquesta nova etapa".
Ribes ha estat directora executiva global de la Gasol Foundation (Espanya i Estats Units) i prèviament va ocupar càrrecs de responsabilitat a Unicef i també va ser delegada de la Creu Roja a la zona dels grans llacs d'Àfrica.