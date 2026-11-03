Cristina Fernández Cubas guanya el Premio Cervantes 2026

Kike Rincón - Europa Press - Arxiu
MADRID 3 nov. (EUROPA PRESS) -
El jurat del Premi de Literatura en Llengua Castellana Miguel de Cervantes 2026 ha elegit l'escriptora d'Arenys de Mar (Barcelona) Cristina Fernández Cubas. El premi està dotat amb 125.000 euros i és el més prestigiós guardó de les lletres en espanyol.
El Cervantes va premiar l'any passat l'escriptor mexicà Gonzalo Celorio i l'any anterior l'espanyol Álvaro Pombo.
Anteriorment, va recaure sobre Luis Mateo Díez (2023), el veneçolà Rafael Cadenas (2022), l'uruguaiana Cristina Peri Rossi (2021), els espanyols Francisco Brines (2020) i Joan Margarit (2019), i dos llatinoamericans: la uruguaiana Anada Vitale (2018) i el nicaragüenc Sergio Ramírez (2017), trencant l'alternança habitual del premi.
El palmarès dels últims anys es completa amb els noms d'Eduardo Mendoza (2016), Fernando del Paso (2015), Juan Goytisolo (2014), Elena Poniatowska (2013), José Manuel Caballero Bonald (2012) i Nicanor Parra (2011), entre altres.
L'any 1976, Jorge Guillén, una de les màximes figures de la Generació del 27, va rebre el primer d'aquests guardons i, des d'aleshores, s'han succeït 51 premiats. Només el 1979 va haver-hi dos guanyadors, en concedir-se 'ex aequo' a Gerardo Diego i Jorge Luis Borges.