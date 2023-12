Cristina Fallarás i Carla Vall assisteixen a la vetlla d'Itziar Castro i reivindiquen el seu "llegat"

PALLEJÀ (BARCELONA), 10 des. (EUROPA PRESS) -

L'escriptora i periodista Cristina Fallarás i l'advocada Carla Vall han assistit aquest diumenge al migdia a la vetlla de l'actriu Itziar Castro, morta divendres, a Pallejà (Barcelona), i totes dues han reivindicat el seu "llegat".

Ho han fet en unes declaracions als periodistes i al costat de l'actriu María Botto en sortir de la vetlla, que romandrà oberta al públic aquest diumenge i que tornarà a obrir dilluns només per a familiars i coneguts.

"Hi ha persones que es queden perquè la seva vida ha modificat la manera en la qual habitem el món", ha destacat Fallarás, i ha afegit que l'actriu va canviar la manera en la qual les dones veuen el seu cos, el seu futur i com viure's a elles mateixes.

Vall l'ha erigit com una gran activista i una gran feminista que les va convertir en dones més fortes i més lliures, com "una persona tremendament lligada a la vida, una persona tremendament compromesa amb la vida" l'amistat de la qual va ser un regal.

Per la seva banda, Botto ha insistit que la trobarà molt a faltar i, tot i que ha dit que no té forces per parlar avui, ha valorat "el seu activisme i la seva generositat".