Cristian Canton, nou director associat del BSC

BARCELONA 2 juny (EUROPA PRESS) -

L'investigador Cristian Canton serà el nou director associat del Barcelona Supercomputing Center - Centre Nacional de Supercomputació (BSC-CNS), i rellevarà en el càrrec Josep M. Martorell, que deixa el centre després d'una trajectòria de nou anys.

Canton ha exercit fins ara com a director d'Intel·ligència Artificial Responsable a les oficines centrals de Meta als Estats Units (EUA), on ha exercit un "paper fonamental" a l'hora de definir l'estratègia de desenvolupament de sistemes d'IA segurs i responsables en plataformes com Facebook, Instagram i Whatsapp.

Abans havia treballat com a investigador a Microsoft Research als EUA i al Regne Unit i en l'empresa Vicon també al Regne Unit; i ara la seva incorporació "suposarà un impuls per situar el BSC a l'avantguarda de la recerca en IA aplicada a múltiples disciplines".