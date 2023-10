Creuheras (Grup Planeta) veu la IA com un problema tot i que creu que "no substituirà el talent"

Celebra els índexs de lectura en joves i afegeix que una societat llegida és millor



BARCELONA, 14 oct. (EUROPA PRESS) -

El president de Grup Planeta, José Creuheras, ha situat la Intel·ligència Artificial (IA) com un problema per al sector editorial, tot i que creu que "no substituirà el talent" ni la capacitat d'innovació dels escriptors.

Ho ha dit aquest dissabte en l'habitual roda de premsa a Barcelona, al costat dels membres del jurat, el dia abans del Premi Planeta de Novel·la, que es resoldrà aquest diumenge en el transcurs d'un sopar literari al Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC).

Ha advertit dels reptes i desafiaments que suposa la IA per als drets d'autor i "que s'ha de legislar" sobre aquesta qüestió, i ha destacat les eines digitals amb les quals compta el Grup Planeta per detectar obres ja publicades entre les presentades al premi.

Creuheras ha celebrat que els índexs de lectura entre els joves "han avançat", i ha afegit que una societat informada és una societat més culta i millor.

EL SECTOR DEL LLIBRE CREIX UN 19% EN TRES ANYS

El director de l'Àrea de Llibres del Grupo Planeta, Jesús Badenas, ha indicat que dins l'oci cultural, el sector del llibre és el que surt "més reforçat de la pandèmia, amb un creixement a Espanya del 19% entre el 2019 i el 2022, un període en el qual el Grup Planeta ha crescut un 32%.

També ha destacat l'índex de lectura entre els joves: segons les seves dades, el 64% dels joves d'entre 15 i 24 anys són lectors freqüents, cosa que, per ell, és "un bon planter per al futur", i ha afegit que en aquest grup hi ha més lectores, la preferència de les quals és la novel·la romàntica urbana.

El llibre imprès continua sent el preferit dels lectors, amb un 93% respecte del 7% que representen els formats digitals, dels quals un 5% és llibre electrònic i un 2% audiollibre, i Badenas ho ha contrastat amb el mercat nord-americà, amb un sector digital que representa el 15%.

BO CULTURAL JOVE I CULTURA DE LA CANCEL·LACIÓ

Sobre el Bo Cultural Jove, Badenas ha considerat que el 2023 "la incidència ha estat baixa", si bé ha destacat l'alt percentatge de joves a Catalunya que s'han beneficiat de la iniciativa, i confia que el 2024 creixi més.

Preguntada per la cultura de la cancel·lació, l'escriptora i membre del jurat Carmen Posadas ha considerat que la censura a internet genera addictes i és perillosa perquè es desconeix qui hi ha al darrere, afegint que "és un deure de tots els escriptors lluitar-hi en contra".