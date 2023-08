Un creuer trenca amarres per fort vent i impacta amb un petrolier atracat al port de Palma

Sis persones resulten ferides lleument pel trencament d'una vidriera en una estació marítima



PALMA, 27 ago. (EUROPA PRESS) -

Un creuer, que estava atracat al port de Palma, ha trencat amarres aquest diumenge pel fort vent i ha impactat amb un petrolier, també atracat.

En una nota de premsa, l'Autoritat Portuària de Balears (APB) ha informat que un creuer que estava atracat al port de Palma ha trencat amarres, aquest diumenge, a conseqüència del fort vent i s'ha desplaçat a l'altre extrem de la dàrsena fins a impactar amb un petrolier, també atracat, sense que s'hagin produït ferits.

D'altra banda, sis turistes de creuer sí que han resultat ferits lleus pel trencament d'una vidriera a l'Estació Marítima número 1 del port de Palma, també arran d'una ratxa de vent.

Els fets han tingut lloc al voltant de les 11.00 hores del matí, quan al creuer Britannia, de 330 metres d'eslora i atracat a la segona alineació del moll de Ponent del port, se li han trencat les amarres com a conseqüència d'una ratxa de vent, per la qual cosa el buc ha quedat al paire. El vent ha arrossegat el creuer fins a l'altre extrem de la dàrsena fins a col·lisionar amb el petrolier Castillo d'Arteaga, que es trobava atracat al moll embarcador de líquids a doll.

A conseqüència de la col·lisió, s'ha esquerdat el casc del petrolier del costat del moll, si bé no s'ha vessat cap líquid al mar. L'Autoritat Portuària de Balears (APB) ha activat el Pla Interior Marítim (PIM) a nivell 0 com a mesura preventiva. Segons una primera revisió, el dany no compromet la navegació del vaixell.

S'han mobilitzat efectius dels Bombers de Palma, pràctics, amarradores, remolcadors, els consignataris dels vaixells, la Capitania Marítima, la Policia Portuària i la Divisió de Seguretat i Protecció de l'APB.

FERITS LLEUS

Paral·lelament a aquests fets, el fort vent registrat al port de Palma ha provocat el despreniment d'una vidriera de l'Estació Marítima número 1. A conseqüència del trencament del vidre, unes sis persones, turistes de creuer, han resultat ferides lleument. Els ferits han estat evacuats en un centre sanitari per ser atesos.

A més d'aquests incidents, n'hi ha hagut altres de menys importància, que s'han produït aquest matí al port de Palma a causa del temporal d'aigua i vent viscut a la capital balear. El més destacat ha estat la caiguda d'una palmera a l'Avinguda Gabriel Roca en sentit aeroport, que ha obligat a tallar i redirigir el trànsit rodat.